SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Alınan tebirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,15 Mayıs tarihine ait son Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 1708 yeni vaka yaşanırken, 48 kişi de vefat etti.

İşte Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.

CANLI KORONAVİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYIN