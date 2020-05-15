Son dakika! Van'daki kalleş saldırı ile ilgili yeni gelişme: 6'sı HDP'li yönetici...

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 38 kişiden 6'sının HDP Özalp İlçe Başkanı ve yöneticileri olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırının ardından güvenlik güçlerince başlatılan operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki 6 kişinin, Özalp HDP İlçe Başkanı ve yöneticileri olduğu öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda, bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş hayatını kaybederken, bir belediye çalışanı ise yaralanmıştı.

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