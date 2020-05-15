Kısıtlama öncesi rafta ürün kalmadı!

TEZGAHLAR BOŞALDI

Özellikle taze sebze ve meyve tezgahlarının boşaltıldığı marketlerde içecek, atıştırmalık, süt, yumurta, un ve et reyonları önünde kalabalıklar oluştu.

MARKETLER: HAZIRLIK YAPMIŞTIK

Vatandaşın ayrıca 5 litrelik su, yoğurt, sıvı ve katı yağ alımının da yüksek olduğunu belirten market çalışanları, "Bugün böyle bir yoğunluk olmasını bekliyorduk. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Taze meyve ve sebze hızlı bozulan ürünler olduğu için sınırlı miktarda rafa çıkarmıştık. 4 gün boyunca marketler de kapalı olacağı için mevcut ürünleri erittik. Dolayısıyla raflardaki ürünleri de yenilemiyoruz" bilgisini paylaştılar.

PAZARTESİ-SALI BELLİ SAATLERDE AÇIK

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Denetim yapılacak...

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk!