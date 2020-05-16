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'den 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde () bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.5.2020 18:57 Son Güncelleme: 16.5.2020 18:57 ABONE OL
ABD'den 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin Şikago şehrinde bulunan 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde havalimanında yoğun tedbirler alınarak, vatandaşların geleceği dış hatlar terminali dezenfekte edildi.

Havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen 349 kişi, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak, otobüslere bindi.

Koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görülen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.

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ABD'den 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi
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