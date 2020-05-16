MSB'den Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin açıklama: 20 adet VS-50 anti personel mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden sabahın erken saatlerinde Haftanin'deki operasyonlara ilişkin bir açıklama yayınlandı. Irak'ın kuzeyinde operasyonların yanı sıra, arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayınını ele geçirdi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ Timlerimizce imha edildi.MSB: NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görevli askerlere sağlık malzemesi Türkiye'nin operasyonları Pentagon raporunda