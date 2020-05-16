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MSB'den Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin açıklama: 20 adet VS-50 anti personel mayını bulundu

, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlar ve arama-tarama faaliyetlerine ilişkin Twitter'dan açıklama yayınladı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ Timlerimizce imha edildi." denildi.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 10:52 ABONE OL
MSB'den Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin açıklama: 20 adet VS-50 anti personel mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden sabahın erken saatlerinde Haftanin'deki operasyonlara ilişkin bir açıklama yayınlandı. Irak'ın kuzeyinde operasyonların yanı sıra, arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayınını ele geçirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ Timlerimizce imha edildi.

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MSB'den Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin açıklama: 20 adet VS-50 anti personel mayını bulundu
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