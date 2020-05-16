Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı

SON DAKİKA: 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika bilgisi... 'ta, 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı. Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.5.2020 15:29 Son Güncelleme: 16.5.2020 15:30 ABONE OL
SON DAKİKA: 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

Dünyanın en büyüğü gece görüntülendi! Bugün açılıyor Son dakika! Kars'ta akılalmaz olay! Coronavirüs böyle hortladı: Boğa kesip...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA