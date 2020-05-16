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Son dakika: CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı

Son dakika... Adana'da, 'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki CHP Başkanı Eren Yıldırım, itiraz üzerine tutuklandı.

DHA Gündem
AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.5.2020 23:30 Son Güncelleme: 16.5.2020 23:35 ABONE OL
Son dakika: CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, iki gün önce Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasındaki Yıldırım'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine adliyeye giden Yıldırım tutuklandı.

Olaya ilişkin dün Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır. " ifadesine yer verilmişti.

Son dakika: Adana’da Vefa Yardımlaşma Grubu’na saldırıyı CHP’li Başkanın yaptığı ortaya çıktı

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Son dakika: CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı
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