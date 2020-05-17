Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Corona virüste yeni normalleşme hamlesi geliyor! 1 Haziran'dan itibaren hastaneler...

Corona virüste yeni normalleşme hamlesi geliyor! 1 Haziran'dan itibaren hastaneler...

haberi: Türkiye, sonrası için normalleşme hamlelerine hız verdi. Bu kapsamda ’nın normalleşme takvimine göre 1 Haziran’dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin gevşetilmesi planlanıyor. Plana göre hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak, diğer hastaneler hazirandan itibaren corona virüs öncesindeki gibi hasta kabul edebilecek. İşte son dakika haberininin detayları...

Giriş Tarihi: 17.5.2020 10:02 Son Güncelleme: 17.5.2020 10:03 ABONE OL
Corona virüste yeni normalleşme hamlesi geliyor! 1 Haziran'dan itibaren hastaneler...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı'nın bakanlıklarla dinamik şekilde izlediği corona virüs planına göre sağlık sistemindeki normalleşmenin haziranda başlatılması öngörülüyor. Sağlık sisteminin normalleşme takvimine göre, 1 Haziran'dan itibaren pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak. Sadece İstanbul ve Ankara gibi vaka sayılarının nispeten fazla olduğu illerde pandemi hastaneleri olacak.

HİJYEN DESTEĞİ TALEBİ

Salgın döneminde nakit akışının bozulduğuna dikkat çeken sağlık sektörü ise Cumhurbaşkanlığı'ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan SUT fiyat artışlarının her yıl makul düzeye endekslenmesini, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın SGK faturalarına göre ödeme yapılmasını ve hijyen tedbirleri nedeniyle artan giderler için destek istedi. Hijyen tedbirleri nedeniyle giderlerin arttığını belirten sektör temsilcileri, düşmeyen aylık cari giderler nedeniyle destek talep etti.

Hürriyet'in haberine göre; Sektör temsilcileri, hükümetten mart, nisan, mayıs ayını kapsayan 3 aylık dönemde SGK prim ödemelerinin işsizlik fonundan karşılanmasını, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın ortalama SGK faturasının global bütçe olarak belirlenip ödenmesini, SUT fiyat artışlarının her yıl makul bir artışa endekslenmesini ve COVID-19 sürecinde yerli malzeme üretiminin teşvik edilmesini istedi.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka sayısını açıkladı
65 yaş üstüne vefalı davranış! Evlerinde traş ediyorlar

İstanbul’un tek korona psikiyatrı servisi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüste yeni normalleşme hamlesi geliyor! 1 Haziran'dan itibaren hastaneler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA