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SON DAKİKA! Teröristlere arka arkaya darbe: Bugün 5 önceki gün 2 hain etkisiz hale getirildi

İki bakanlıktan iki farklı son dakika açıklaması geldi. Teröristler hem yurt içi hem de yurt dışında darbe üstüne darbe yiyor. tarafından 'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt'in Eruh kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. İşte çarpıcı son dakika gelişmeleri ve operasyonların ayrıntıları;

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.5.2020 11:59 ABONE OL
SON DAKİKA! Teröristlere arka arkaya darbe: Bugün 5 önceki gün 2 hain etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

SON DAKİKA : YURT İÇİNDE DE DARBE YEDİLER! SİİRT KIRSALINDA 3 HAİN ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı tarafından da Siirt'in Eruh kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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Yapılan son dakika açıklamalarıyla yurt içinde 3 sınır ötesinde 2 olmak üzere 5 PKK'lı hain etkisiz hale getirilmiş oldu.

BESTA VE AVAŞİN'DE DE 2 HAİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Şırnak'ın Besta bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 4 el bombası ele geçirildiğini de aktarmıştı..

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SON DAKİKA! Teröristlere arka arkaya darbe: Bugün 5 önceki gün 2 hain etkisiz hale getirildi
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