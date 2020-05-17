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: Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok

(), Maltepe'de bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada "İstanbul Maltepe'de konuşlu Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait bir binada elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edilmiş ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır'' denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.5.2020 11:51 ABONE OL
MSB: İstanbul Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok

MSB'den yapılan açıklamada, Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada saat 01.00 sıralarında elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, "Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangının çıktığı bina ile çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve olayı incelemek üzere idari tahkikat heyetinin görevlendirildiği kaydedildi.

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MSB: İstanbul Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok
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