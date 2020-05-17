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| Beklenen gün geldi! Bakan Koca Twitter'dan uyardı...

Sağlık Bakanı 'dan bugün sokağa çıkacak vatandaşlara uyarısı geldi. Bakan Koca, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun." dedi.

Giriş Tarihi: 17.5.2020 10:53 Son Güncelleme: 17.5.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika | Beklenen gün geldi! Bakan Koca Twitter'dan uyardı...

Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar bugün 12.00-18.00 saatleri arasında sokaklara çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söz konusu izin öncesi sosyal medya hesabından, evde kalınan günlerin corona virüsle mücadelede önemli rol oynadığını hatırlatarak sosyal medya hesabından flaş bir uyarıda bulundu.

Bakan Koca, "Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun." dedi.

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Son dakika | Beklenen gün geldi! Bakan Koca Twitter'dan uyardı...
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