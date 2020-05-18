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AK Partili linç kampanyasına o video ile cevap verdi!

Grup Başkanvekili 'e yönelik yürütülen linç kampanyasına yayınladığı video ile tepki gösterdi. A Haber'in her daim davasına ve milli konulara verdiği desteği hatırlatan AK Partili Muş, "Bir editoryal hata yüzünden A Haber'e linç kampanyası yürütenlerin amaçları farklı. Her daim Kudüs davasının haklı sesini duyuran A Haber'e haksızlık yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 16:09 Son Güncelleme: 18.5.2020 16:14 ABONE OL
AK Partili Mehmet Muş linç kampanyasına o video ile cevap verdi!

A Haber canlı yayınına yönelik sosyal medyada başlatılan linç kampanyasına AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi. A Haber'in milli duruşu ve Kudüs davasını sahiplendiğini hatırlatan Muş, linç kampanyası yürütenlerin amaçlarının farklı olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muş, "Bir editoryal hata yüzünden A Haber'e linç kampanyası yürütenlerin amaçları farklı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş linç kampanyasına o video ile cevap verdi | Video

"A HABER'İ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞANLARIN AMAÇLARI FARKLI"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kudüs davası için A Haber tarafından hazırlanmış bir belgeseli yayınladı. Muş, paylaşımında A Haber'i linç etmeye çalışanların amaçlarının farklı olduğuna dikkat çekti. Muş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir editoryal hata yüzünden A Haber'e linç kampanyası yürütenlerin amaçları farklı. Her daim Kudüs davasının haklı sesini duyuran A Haber'e haksızlık yapılmamalı

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AK Partili Mehmet Muş linç kampanyasına o video ile cevap verdi!
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