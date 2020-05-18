Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası "19:19" çağrısı

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, konuşmasında normalleşme takvimine ilişkin önenli değerlendirmelerde bulundu ve bayramda 81 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu.

19 MAYIS ÇAĞRISI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için de önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, "Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak istiklal marşı okunacaktır. Bütün fertlerimizi evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz" dedi.