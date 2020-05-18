Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan coronavirüsü salgını sebebiyle son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında bir süreliğine ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasına ilişkin bugün yapılan kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin tüm Müslüman vatandaşlarımızın aklında yer alan Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı? sorusuna yanıt olacak nitelikte detaylara değindi. Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı öğrenmek isteyen vatandaşlarımız bu başlık altında tüm bilgilere ulaşabilirler. İşte Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı sorusunun yanıtları ve diğer son dakika detayları...

SON DAKİKA: CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR, AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarında camilerin yeniden ibadete açılmasına ilişkin şu açıklama yapıldı.