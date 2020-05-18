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, açılacak mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması…

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü salgınına ilişkin yurta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle camiler bir süreliğine ibadete kapatılmıştı. tarafından, bugün yapılan kabine toplantısı sonrası pek çok müslüman vatandaşımızın merakla beklediği camilerin tekrar ibadete açılması konusu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde , açılacak mı? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte Başkan Erdoğan’ın son dakika açıklamalarından tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.5.2020 20:10 ABONE OL
Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan coronavirüsü salgını sebebiyle son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında bir süreliğine ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasına ilişkin bugün yapılan kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin tüm Müslüman vatandaşlarımızın aklında yer alan Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı? sorusuna yanıt olacak nitelikte detaylara değindi. Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı öğrenmek isteyen vatandaşlarımız bu başlık altında tüm bilgilere ulaşabilirler. İşte Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı sorusunun yanıtları ve diğer son dakika detayları...

SON DAKİKA: CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR, AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarında camilerin yeniden ibadete açılmasına ilişkin şu açıklama yapıldı.

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Camiler ne zaman açılıyor, açılacak mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması…
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