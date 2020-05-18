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İranlı ajanın annesi konuştu: “ ediliyorum, öldürüleceğim’ diyordu”

İranlı ajan Masoud Molavı Vardanjani suikastı ile ilgili çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Vardanjani'nin annesi Kobra Karimi Vardanjani, oğlunun üniversite sonrası yapay zekâ üzerine doktora tezini tamamladığını ve devletinin uçak yapım projelerinde rol aldığını söyledi. Anne Vardanjani, oğlunun bir ay önce kendisini aradığını ve " ediliyorum, öldürüleceğim" dediğini de aktardı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK Gündem
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Giriş Tarihi: 18.5.2020 18:03 ABONE OL
İranlı ajanın annesi konuştu: “Tehdit ediliyorum, öldürüleceğim’ diyordu”

İranlı ajan Masoud Molavı Vardanjani suikastı ile ilgili çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. istihbaratının yapay zekâ ile ilgili çalışma yürüten birimlerinde çalışan Vardanjani'nin kozmik mesleki bilgilerinden ötürü öldürülmüş olabileceği öğrenildi.

Vardanjani'nin annesi Kobra Karimi Vardanjani, oğlunun Tahran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olduğunu, üniversite sonrası yapay zekâ üzerine doktora tezini tamamladığını ve İran devletinin uçak yapım projelerinde rol aldığını söyledi. Anne Vardanjani, oğlunun bir ay önce kendisini aradığını ve " ediliyorum, öldürüleceğim" dediğini de aktardı.

Şüpheli ifadelerine göre ajan Masoud Molavı Vardanjani, İran gizli servis yapılarından biri olan Sepah'ı 400 bin dolar dolandırdığı gerekçesiyle öldürüldü. Ancak İranlı ajanın, dolandırıcılık maskesi altında yapay zekâ ile ilgili çalışmalarından ötürü hedef seçilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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İranlı ajanın annesi konuştu: “Tehdit ediliyorum, öldürüleceğim’ diyordu”
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