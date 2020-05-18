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'de Jandarma operasyonu: 2 'lı terörist yakalandı

'de, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu 'lı 2 terörist, yakalandı. Teröristlerden birinin, 2 yıl önce ele geçirilen 247 kilogram olayının şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.5.2020 10:47 ABONE OL
Mardin'de Jandarma operasyonu: 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca ilk operasyon, 2018'de Kızıltepe- Ceylanpınar yolunda 72 BC 641 plakalı araçta ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.D.'nin saklandığı eve yapıldı. Jandarma ekiplerince şafak vakti eve düzenlenen operasyonda M.D., gözaltına alındı. 'Terör örgütü PKK'ya yardım yataklık' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından aranan K.K.'nin de yapılan teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar sonucu Şırnak'ın İdil ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine otobüs ile seyahat edeceği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan K.K. gözaltına alındı. M.D. ile K.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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Mardin'de Jandarma operasyonu: 2 PKK'lı terörist yakalandı
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