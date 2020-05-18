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! Başkan Erdoğan ile arasında kritik görüşme!

haberine göre; Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı görüştü. Telefon ile gerçekleşen konuşmada koronavirüs ile mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 16:22 Son Güncelleme: 18.5.2020 17:10 ABONE OL
Son dakika! Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme!

Gelen son dakika haberine göre; Görüşmede, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Son dakika! Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme!
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