TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj:

"Bundan tam 101 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları, Samsun'a çıkarak Millî Mücadele'nin kutlu meşalesiyle yola koyuldular.

O meşale, Samsun'dan Ankara'ya kadar uzanan bir yolculuğun ardından, dalga dalga tüm vatan sathına yayıldı ve "Ya İstiklal, Ya Ölüm" kararlılığına dönüştü.

19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır.

Ama o gün başlayan yürüyüş, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değildir. 19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir.

19 Mayıs 1919'un 101. Yıldönümünün, milletimiz ve hassaten gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele'ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum."

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