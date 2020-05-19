Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı - Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi! 2020 Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı detayları...

açıkladı - ilan edildi! 2020 Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı detayları...

konusu gündemin en önemli konularından bir tanesi olmakla birlikte vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında bulundu ve konuya yönelik detayları aktardı. Son zamanlarda en çok araştırılan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı sorusunun yanıtı da bu şekilde verilmiş oldu. Kabine Toplantısı sona erdikten sonra 81 il için karar verildi. Buna göre; bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte 2020 Ramazan Bayramı detayları...

Giriş Tarihi: 19.5.2020 08:14 Son Güncelleme: 19.5.2020 08:21 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı - Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi! 2020 Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı detayları...

11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme sürecine giren Türkiye'de corona virüsü etkisini azaltmaya başladı. Hafta sonları belli yaş gruplarına belli zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından olacak mı, var mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. konuya yönelik açıklamalarında bulundu. Kritik Kabine Toplantısı sonrası 81 il için karar belli oldu. Buna göre; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte haberinin detayları!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca konuya yönelik detaylar, hangi illerde hangi sürelerde geçerli olduğu gibi konular merak edilmeye başlandı. Buna göre; haberimizin içerisinden Ramazan Bayramı gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı - Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edildi! 2020 Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı detayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA