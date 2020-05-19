Seyahat izni nasıl alınır, kimlere alabilir ve ne zaman sonuçlanır? E-Devlet ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu sorgulama!

Ülkemizde 15 ilde uygulanmakta olan giriş çıkış yasağı uygulaması uzatıldı. Hâl böyle olunca da, yasağın sürdüğü illerde yaşayan vatandaşlar ve il dışına çeşitli mazerete bağlı olarak çıkmak isteyen vatandaşların seyahat izni belgesi almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar duyurulmuştu. Bununla beraber, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen vatandaşlarımız da '2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru nereden yapılır ve kaç güne çıkar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşurken "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?" sorusuna açıklık getirdi. Erdoğan, 15 ilimizde uygulanan kısıtlamanın 15 gün süre ile daha uzatıldığını bildirdi. Uygulamanın devam ettiği iller şu şekilde; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR VE NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;