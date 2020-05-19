Son dakika: Tüm Türkiye İstiklal Marşını okumak için balkonlarda buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak istiklal marşı okunacaktır. Bütün fertlerimizi evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için vatandaşları 19.19'da balkon ve pencerelere İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar saat 19.19'da balkon ve camlara çıkarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İşte o görüntüler...

Saat 19:19'daki İstiklal Marşı coşkusuna Başkan Erdoğan da katıldı | Video