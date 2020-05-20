0 14 yaş çocuklar ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika haberleri... Koronavirüsü ile mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Buna karşın, belirli gün ve saat aralıklarında 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların sokağa çıkabileceği belirtildi. Bu uygulamanın ilk etabı geçtiğimiz hafta tamamlandı. 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar, kendilerine tanınan zaman diliminde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabildiler. Ardından ise 0-14 yaş arası çocuklar ve 15-20 yaş grubu gençler de kendilerine tanınan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarı çıktılar. Bugün ise yine 0 14 yaş arası çocukların dışarı çıkma izni bulunuyor.

0 14 YAŞ ÇOCUKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlere ve çocuklara getirilen bu hakkın ardından '20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorularının yanıtı araştırılıyor. Başkan Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, 0 14 yaş çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? 0 14 yaş grubu sokağa çıkma izni saat kaçta?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sekizinci kez dijital ortamda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından yaşlılara yönelik dışarı çıkma izni saatleri de açıklandı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, hangi tarihte kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve kaç saat?

İşte, merak edilenler...