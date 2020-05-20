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yine kalabalık

İstanbul'un en merkezi noktalarından son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:43 ABONE OL
İstiklal Caddesi yine kalabalık

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.
istiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü.

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İstiklal Caddesi yine kalabalık
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