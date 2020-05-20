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Son dakika! toplandı! Gözler o saate çevrildi...

başkanlığında Koronavirüs toplandı. Kritik toplantı 14.00'te başladı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:37 ABONE OL
Son dakika! Bilim Kurulu toplandı! Gözler o saate çevrildi...

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

TOPLANTI 14.00'TE BAŞLADI

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplandı.

Sonrasında saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Toplantıda, alınan önlemler, haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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Son dakika! Bilim Kurulu toplandı! Gözler o saate çevrildi...
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