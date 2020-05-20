Son dakika! Bilim Kurulu toplandı! Gözler o saate çevrildi...

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
TOPLANTI 14.00'TE BAŞLADI
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplandı.
Sonrasında saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Toplantıda, alınan önlemler, haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.Son dakika! Ve karar verildi! Milyonlarca kişi için geri dönüş başlıyor... Son dakika! Maske ile telefona bakanlar dikkat! Bugün resmen başlıyor... Son dakika haberi: Son 20 yılın en ölümcülü geliyor! Corona virüsten sonra şimdi de…