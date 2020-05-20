SON DAKİKA | Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 14.00'te başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçti. Bakan Koca, açıklamaları ile kamuoyunu bilgilendiriyor. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

SALGINA KARŞI ALDIĞIMIZ TEDBİRLER TOPLUM TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ

Halen kontrollü bir şekilde süren mottonun adı şuydu 'Hayat Eve Sığar'. Bugün geride bıraktığımız 9 haftanın mücadelesinin tedbirlerin sonucunu alıyoruz. Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Çilesiz tedbir olmaz. Yeni vaka sayımızdaki düşüş başarı grafiğimizdir. Umutsuz tek gün yaşamadık.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklama "Virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi..." | Video

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKILMAMALIDIR

Dünya virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilmiyor. Hayatı yeniden planlıyoruz. Bu hayatta virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz. Sokağa maskesiz çıkılmamalıdır.

BAYRAM UYARISI

Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Özgürlüğümüzü hareket serbestiyetimizi tedbirler garanti altına alacak. Sağlık güvenliğinizi riske edecek her ihtimale karşı dikkatli olacaksınız.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Ramazan Bayramı ve corona virüsü açıklaması | Video

Alışveriş ve seyahatta kendinizi güvenlik çemberine alın. Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMDA KOD UYGULAMASI!

HES uygulaması ile seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat eve sığar uygulaması ile kod alınacak. Uygulamaya önce şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanı Koca, canlı yayında açıkladı | Video

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

SAĞLIK TURİZMİ SEZONUNU ERKEN BAŞLATTIK

Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek

Yarın itibarıyla iş yerlerinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve rehberlerle karşılacaksınız

Bakan Koca Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili "Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek." dedi.

Yeni hastanelerimiz İstanbul'da yoğun bakım sorununu çözecek. Bütün yataklar yoğun bakım yatağı olarak planlandı.

LİSEYE GİRİŞ VE ÜNİVERSİTE SINAVI AÇIKLAMASI

Liseye Giriş ve Üniversite sınavlarında öğrencilerin sınava nasıl gireceğiyle ilgili yeni bir rehber yayınlanacak. Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz.

Son dakika: HES Kodu nasıl alınır? Şehirler arası seyahat kod uygulaması başlatıldı | Video

OSB ve benzeri yerlerde test sayılarını artırıyoruz. OSB'lerde 50 bine yakın kişiyi taradık. Bu 50 bin test içinde pozitif çıkma oranı binde 3.5 Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. Gümrük kapıları dahil.

65 YAŞ ÜSTÜNE MÜJDE

65 yaş üzeri büyüklerimiz bu dönemde çok büyük fedakarlık gösterdiler. Büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. 65 yaş üzeri büyüklerimize memleketlerine gideceklerse yanlarında bir refakatçı ile tek yönlü bir aylık seyahat izni verilecek.

ÇİN'İN VE AVRUPA'NIN TEDAVİ ALGORİTMASINI KULLANMADIK

Çin'in ve Avrupa'nın tedavi algoritmasını kullanmadık. Bu yaklaşımla tedavideki ve yoğun bakımdaki hasta sayımızın azaldığını gördük. Azalmaya da devam ediyor.

İKİNCİ DALGA RİSKİ GÖRMÜYORUZ

İkinci dalga riski şu anda görmüyoruz. Tedbirlere uyarsak ikinci dalga söz konusu olmaz. Aşı konusu hassas bir konu. Umudumuzu koruyalım. Somut bir şey geliştiğinde paylaşırız.