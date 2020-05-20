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Son dakika hamlesi! 25 ilde zorunlu hale getirildi

Corona virüsle mücadele kapsamında yeni bir son dakika hamlesi daha geldi. Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafe kuralıyla en önemli tedbir uygulamalarından kullanımı, 25 ilde hıfzıssıhha kurulu kararıyla sokakta zorunlu hale getirildi. Aralarında İzmir'in de bulunduğu 13 kentte ise bazı cadde, sokak veya çarşılara maskesiz giriş yasaklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.5.2020 13:17 Son Güncelleme: 20.5.2020 13:21 ABONE OL
Son dakika corona virüs hamlesi! 25 ilde maske zorunlu hale getirildi

Son dakika haberi... Corona virüse (Kovid-19) karşı tek başına koruyucu özelliği olmayan ancak sosyal mesafe kuralıyla virüsle mücadelede önemli bir tedbir olarak öne çıkan maske kullanımı, 25 ildeki hıfzıssıhha kurulu tarafından zorunlu hale getirildi.

"Kontrollü sosyal hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 10'u büyükşehir olmak üzere 25 kentin her yerinde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

25 İLDE MASKE ZORUNLULUĞU

Büyükşehirler Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Denetimlerin arttırıldığı maske kullanımı konusunda uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesiliyor.

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