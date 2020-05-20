Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Dünya genelinde yayılım göstererek enfekte ettiği ülkelerde ölümlere neden olan corona virüsü salgınıyla ilgili yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs ile güncel bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük olarak kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Son olarak bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca ülkmizdeki salgın sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan vatandaşlarımız tüm bu gelişmeler sonrasında Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi merak ederek arama motorlarında yoğun araştırmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek öğrenmek isteyenler hazırladığımız başlıkta tüm detayları bulabilirler.

HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

İşte Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi sorusunun yanıtları ve diğer son dakika gelişmelerinden ayrıntılar…