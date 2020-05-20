Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

'dan son dakika açıklaması: 'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi? ?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Salgının dünyada ilk kez ortaya çıkmasından bu yana ülkemizde vatandaşlarımızın virüsten etkilenmemesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri devam ediyor. Öte yandan tarafından, bugün yapılan toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tüm bu gelişmelerin ardından vatandaşlarımız 'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi? sorusuna ilişkin yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. merak edenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi sorusunu cevabı ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.5.2020 18:58 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Dünya genelinde yayılım göstererek enfekte ettiği ülkelerde ölümlere neden olan corona virüsü salgınıyla ilgili yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs ile güncel bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük olarak kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Son olarak bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca ülkmizdeki salgın sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan vatandaşlarımız tüm bu gelişmeler sonrasında Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi merak ederek arama motorlarında yoğun araştırmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek öğrenmek isteyenler hazırladığımız başlıkta tüm detayları bulabilirler.

HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

İşte Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi sorusunun yanıtları ve diğer son dakika gelişmelerinden ayrıntılar…

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Haziran'da sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA