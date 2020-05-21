Son dakika haberi: HES kodu kullanıma açıldı! HES Kodu nasıl kullanılır?

Son dakika... Seyahat izni için kullanılacak kod "Hayat Eve Sığar" uygulamasından temin edilecek.

Dün yaptığı basın toplantısında seyahatte HES döneminin başladığını belirten Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak" dedi.

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Uygulamanın uçağa binerken, serbest giriş kartı olacağını dile getiren Koca, hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahatlerde kişilerden risk taşımadığını göstermesinin isteneceğini kaydetmişti.

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UYGULAMAYA ÖNCE ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMDA GEÇİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu uygulamaya öncelikle, şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturulabileceği gibi, kısa mesaj yoluyla da HES Kodu alınabilecek. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolünü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Eğer bir yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak." şeklinde demişti.

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