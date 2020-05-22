20 yaş altı gençler hangi gün, saat kaçta ve ne zaman sokağa çıkabilir? 15-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüsü pandemisi sebebi ile 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Alınan karar gereğince, 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar, belirli gün ve saat aralığında sokağa çıkabiliyor. Bu uygulama kademeli olarak 2 haftadır uygulanıyor. Bu hafta ilk olarak 0-14 yaş arası çocuklar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarıya çıktılar. Şimdi gözler, 15-20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların sokağa çıkma izni hakkına çevrildi. Bugün, gençler kendilerine tanınan zaman diliminde sokağa çıkabilecek.

15 20 YAŞ ALTI GENÇLER HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR? 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlere ve çocuklara getirilen bu hakkın ardından '20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan tarafından 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, 15-20 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkabilecek? 15-20 yaş grubu dışarı çıkma izni saat kaçta?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sekizinci kez dijital ortamda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından yaşlılara yönelik dışarı çıkma izni saatleri de açıklandı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, hangi tarihte kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve kaç saat?

İşte, merak edilenler...