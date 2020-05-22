AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine çok sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkındaki skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

"EDEP YOK, AHLAK YOK, UTANMA YOK"

Muş, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdiği Twitter mesajında; "Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına "Alçak" deme edepsizliğini gösteren bir adamla karşı karşıyayız. Edep yok, ahlak yok, utanma yok.. Akli muvazenesini yitirmiş avareler gibi ağzına geleni sayıyor. Bu seviyesiz adamı muhatap almayı bile zül sayıyoruz!" dedi.