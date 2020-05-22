Arefe ne demek, hangi güne denk geliyor? Arefe mi yoksa arife mi? TDK ile doğru kullanım nedir?

Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Bu noktada, bayramın müjdeleyicisi olan arefe günü de yaklaşıyor. Diyanet takvimi ile bu yıl Ramazan Bayramı arefesinin ne zaman, hangi güne denk geldiği duyuruldu. Peki, 2020 arefe günü ne zaman? Arefe nedir, anlamı ne demek? İşte, merak edilenler...

AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

2020 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi'ne denk gelmektedir.

AREFE Mİ YOKSA ARİFE Mİ? TDK DOĞRU YAZIMI

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor; bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir; "arife"

DOĞRU KULLANIM: Bugün arife günü, yarın Allah nasip ederse mübarek bayrama kavuşacağız çok heyecanlıyım.

YANLIŞ KULLANIM: Arefe günü başımıza öyle bir olay geldi ki az daha bayrama yetişemeyecektik.

DOĞRU KULLANIM: İstanbul ile Düzce arasındaki trafik arife gününden itibaren artmaya başladı.

YANLIŞ KULLANIM: Eğer arefe değil de bayramın ilk günü yola çıkarsan sıkıntı yaşamazsın.