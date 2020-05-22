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Bakan Albayrak'tan, Karaçi'deki uçak kazası için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ın Karaçi kentinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 23:32 Son Güncelleme: 22.5.2020 23:37 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan, Karaçi'deki uçak kazası için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan'ın başı sağ olsun. Bu mübarek ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Albayrak'tan, Karaçi'deki uçak kazası için başsağlığı mesajı
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