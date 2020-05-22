Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Camiler ne zaman açılıyor? Hangi namazlar camide kılınabilecek? İçişleri Bakanlığı SON DAKİKA açıkladı…

? Hangi namazlar camide kılınabilecek? SON DAKİKA açıkladı…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. tarafından geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası açıklanan camilerin yeniden ibadete açılmasına ilişkin detaylar ’nın yayımladığı genelge ile belli oldu. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız ? Sorusunun yanıtlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Hangi namazlar camide kılınabilecek öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte Camiler ne zaman açılıyor sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 23:11 ABONE OL
Camiler ne zaman açılıyor? Hangi namazlar camide kılınabilecek? İçişleri Bakanlığı SON DAKİKA açıkladı…

Ülkemizde de etkili olan corona virüsü sebebiyle alınan önlemler kapsamında camilerde toplu olarak ibadet edilmesi bir süreliğine askıya alınmıştı. Kararın alınmasının ardından geçen süre sonunda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili önemli son dakika haberleri verilmişti. Bu gelişme sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanarak 81 il valiliğine gönderilen "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" konulu genelge ile tüm detaylar belli oldu. Bu bağlamda vatandaşlarımız camiler ne zaman açılıyor merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Hangi namazlar camide kılınabilecek merak edenler bu başlık altında tüm bilgileri bulabilirler. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DAKİKA AÇIKLADI!

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada duyurulan camilerin yeniden ibadete açılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın yayımlarak 81 il valiliğine gönderdiği "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" konulu genelgede yer alan detaylar şöyle;

ARKADAŞINA GÖNDER
Camiler ne zaman açılıyor? Hangi namazlar camide kılınabilecek? İçişleri Bakanlığı SON DAKİKA açıkladı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA