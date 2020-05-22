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, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve ’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verilmesi ve Hafter’ın hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.5.2020 12:19 ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verilmesi ve Hafter'ın hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.

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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü
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