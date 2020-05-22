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çıkışında 65 yaş üstü trafiği!

, 65 yaş üstü vatandaşların memleketlerine gitmelerine izin verdi. Seyahat izin belgesi alan 65 yaş üstü kişi ve ona refakat eden vatandaşın 1 ay geri dönmemesi gerekiyor. Kararın ardından, 'un çıkışında yoğunluk oluştu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:27 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:48 ABONE OL
İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği!

Tuzla'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

D-100 Karayolu, Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor, araç kuyruğu oluştu. Denetim noktasındaki yoğunluğa İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaşı üstü kişilerin neden olduğu belirtiliyor.

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İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği!
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