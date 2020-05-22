Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB'den celp işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması!

'den celp işlemleri ile ilgili açıklaması!

: "(Celp işlemlerinin başlaması) Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak."

Giriş Tarihi: 22.5.2020 13:54 Son Güncelleme: 22.5.2020 14:01 ABONE OL
MSB'den celp işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bir süredir durdurulan celp işlemleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının duyurulacağı tarih bildirildi.

MSB'DEN CELP AÇIKLAMASI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

FETÖ'den kaynaklı ihraçlara ilişkin yapılan açıklamada ise, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor." denildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı son sayıyı açıkladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den celp işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA