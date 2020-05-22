Resimli Cuma mesajları ile sözleri: 2020 Ramazan ayının son Cuma'sına özel, ayetli, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri!

İslam alemi bir Cuma gününe daha gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyken, Ramazan-ı Şerif'in son Cuma gününü yaşamasının da burukluğu içerisinde... Koronavirüs salgınından önce her Cuma camiler dolup taşar, müminler ellerini semaya yükselterek dualarını ederdi. İçinde bulunduğu şu zor günlerde Cuma namazı için camilere gidemeyen vatandaşlar WhatsApp, Facebook, Instagram, ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Ramazan'ın son Cuma'sına özel olarak anlamlı, yeni, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar her zaman olduğu gibi yine doğru yerdeler.

EN GÜZEL, ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 22 MAYIS 2020

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiklerimiz;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.