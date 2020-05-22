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Resimli ile sözleri: 2020 Ramazan ayının son Cuma'sına özel, ayetli, yeni ve resimli mesajları ile sözleri!

... Bir Cuma gününü daha yaşamanın huzuru hâkim olurken bunun Ramazan ayının son Cuma'sı olmasının burukluğu da yaşanıyor. Bu özel ve anlamlı günü eşleriyle, dostlarıyla ve sevdikleri ile paylaşmak isteyen kişiler en güzel, anlamlı, yeni ve resimli ile sözleri araştırması yapıyorlar. Haberimizde, kısa, farklı, uzun, yeni ve ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de gönderebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 22 Mayıs 2020 sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz en güzel, manalı ve ayetli görseller sabah.com.tr'de! İşte, Ramazan-ı Şerif'in son Cuma'sına özel birbirinden farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları ile sözleri...

Giriş Tarihi: 22.5.2020 08:53 Son Güncelleme: 22.5.2020 08:54 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ile sözleri: 2020 Ramazan ayının son Cuma'sına özel, ayetli, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri!

İslam alemi bir gününe daha gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyken, Ramazan-ı Şerif'in son Cuma gününü yaşamasının da burukluğu içerisinde... Koronavirüs salgınından önce her Cuma camiler dolup taşar, müminler ellerini semaya yükselterek dualarını ederdi. İçinde bulunduğu şu zor günlerde Cuma namazı için camilere gidemeyen vatandaşlar WhatsApp, Facebook, Instagram, ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren mesajı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Ramazan'ın son Cuma'sına özel olarak anlamlı, yeni, ayetli ve resimli ile sözleri arayanlar her zaman olduğu gibi yine doğru yerdeler.

EN GÜZEL, ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 22 MAYIS 2020

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiklerimiz;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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Resimli Cuma mesajları ile sözleri: 2020 Ramazan ayının son Cuma'sına özel, ayetli, yeni ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri!
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