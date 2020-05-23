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65 yaş üstü vatandaşlar bayramda ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü yaşlılar bayramda ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkacak? Bu sorunun yanıtı, Arefe gününde de en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta getirilen izin hakkı sayesinde, kısıtlama nedeni ile evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, 15-20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkması sağlandı. Bilindiği üzere, 0-14 yaş arası çocuklar, 15-20 yaş grubu gençler ve 65 yaş üstü yaşlılar kendilerine tanınan gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek. Kabine Toplantısı'nın ardından bu yaş aralığındaki kişilerin dışarı çıkabileceği günler ve saatler de duyuruldu. Gözler, bayramda 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların dışarı çıkma iznine çevrildi. Peki, bayramda 65 yaş üstü ve 15 20 yaş altı gençler ne zaman, hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkabilecek? 20 yaş altı ve ne zaman bitiyor? İşte, tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 11:04 ABONE OL
65 yaş üstü vatandaşlar bayramda ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika haberleri... Koronavirüsü salgını nedeni ile 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar gereğince, 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar, belirli gün ve saat aralığında sokağa çıkabiliyor. Bu uygulama kademeli olarak 2 haftadır başarı ile uygulanıyor. Bu hafta, 0-14 yaş arası çocuklar ve 15-20 yaş arası gençler kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarıya çıktılar. Şimdi gözler, bayramda 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların sokağa çıkma izni hakkına çevrildi.

20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlere ve çocuklara getirilen bu hakkın ardından ' ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan tarafından 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, gençler ne zaman sokağa çıkabilecek?

BAYRAMDA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK?

Sekizinci kez dijital ortamda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından yaşlılara yönelik dışarı çıkma izni saatleri de açıklandı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü , hangi tarihte kalkacak? altı , hangi gün ve kaç saat?

İşte, merak edilenler...

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65 yaş üstü vatandaşlar bayramda ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
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