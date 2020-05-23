Bakkallar ve marketler bugün açık mı, kaçta kapanıyor? 23 Mayıs Arefe günü BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman, saat kaç arası açık? Market çalışma saatleri 2020

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın açıkladığı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, 23 Mayıs 2020 Cumartesi Arefe günü itibarı ile başladı. Her hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta Ramazan Bayramı nedeni ile 23 Mayıs Arefe gününde başlatıldı ve dört günlük olacak. Bu doğrultuda, 23 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin açık olup olmadığı da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerekli erzak temini için bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayınlandı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin güncel çalışma saatleri hakkında bilgi paylaştı.

23 MAYIS AREFE GÜNÜNDE BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI, KAPALI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise, '23 Mayıs'ta bakkallar ve marketler bugün açık mı, kapalı ve kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta sonları uygulanan kısıtlamada belirtilen gün ve saatlerde marketlerin açık olduğu ve hizmet verdiği duyurulmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BUGÜN BİM, A101, ŞOK VE MİGROS ÇALIŞIYOR MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, sokağa çıkma yasağında Arefe gününde marketlerin ve bakkalların güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; BİM, A101, Migros ve ŞOK gibi büyük market zincirlerinin açık veya kaplı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;