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’li Böcek’ten ego kokan hareket!  Şemsiyesini koruma polisine tutturdu

Ramazan Bayramı öncesi aile kabristanını ziyaret eden ve bunu sosyal medyadan paylaşan Başkanı tepki çeken hareketiyle dikkat çekti. Fotoğrafta polis korumasının Böcek’in şemsiyesini tuttuğu görüldü.

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Giriş Tarihi: 23.5.2020 23:39 Son Güncelleme: 23.5.2020 23:45 ABONE OL
CHP’li Böcek’ten ego kokan hareket!  Şemsiyesini koruma polisine tutturdu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bayram öncesi, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Böcek, sosyal medya hesabından mezar ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı ve "Onlara layık bir evlat olmaya,bağrında yattıkları bu kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim. Hem canım annem ve babama,hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yakınlarını ziyaret edemeyecek hemşehrilerimiz adına,ahirete intikal etmiş herkese bugünden dua ettik"dedi.

ŞEMSİYESİNİ TUTTURDU
Sosyal medya paylaşımında Mezar ziyaretinin fotoğraflarını da paylaşan Böcek'in bir fotoğrafında, yağmur yağarken kendisinin dua edip şemsiyesini polise tutturması dikkat çekti. Bu tavır eleştirilere neden oldu. Böcek'in bu harekete sosyal medya üzerinden 'ego' olarak yorumlandı.

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CHP’li Böcek’ten ego kokan hareket!  Şemsiyesini koruma polisine tutturdu
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