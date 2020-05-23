Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı olan ve kalkan iller hangileri?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor, hangi illerde var? Bu soruların yanıtları, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Ülkemizde uygulanan geniş çaplı önlemlerden birisi de iller arası giriş çıkış kısıtlaması durumunda. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli olarak 15 ile düşürüldü. Bu 15 ilin arasında da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun büyük bölümünün yaşadığı şehirler bulunuyor. Buralarda yaşayan vatandaşlar, 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?' sorularına yanıt arıyor.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, şehirler arası giriş çıkış kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği belirtildi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi yayımlandı. Bakanlık, kısıtlamanın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verirken seyahat yasağı olan ve kalkan illeri de duyurdu. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Giriş çıkış kısıtlaması olan ve kalkan iller hangileri?

İşte, tüm merak edilenler...