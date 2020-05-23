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SON DAKİKA... Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu! İşte hangi lider nerede olacak sorusunun cevabı

Coronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları devam ederken Liderlerin bayram planları da belli oldu. Buna göre Başkan İstanbul'da Ramazan Bayramını geçirirken Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak. Son dakika... Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı'nı nerede geçirecekleri belli oldu! A haber Muhabiri Levent Eke, siyasi liderlerin 2020 Ramazan Bayramı programları hakkında canlı yayında bilgi verdi. İşte ayrıntılar;

Giriş Tarihi: 23.5.2020 13:55 ABONE OL
SON DAKİKA... Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu! İşte hangi lider nerede olacak sorusunun cevabı

Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programları ve bu günleri geçirecekleri iller belli oldu. A Haber yayınında ayrıntılı olarak tüm liderlerin bayram programı verildi. İşte detaylar;

BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DA OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramında İstanbul'daki evinde olacak.

Son dakika: Siyasi liderleri Ramazan Bayramı'nı nerede geçirecek? | Video

OKTAY VE MUHALEFET LİDERLERİ ANKARA'DA

Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustaf Şentop memleketi Tekirdağ'da geçirirken Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da ailesiyle bayram süresini geçirecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da olacak...

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SON DAKİKA... Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu! İşte hangi lider nerede olacak sorusunun cevabı
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