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'nin 100. yılında video paylaşanlara hediye!

'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla hesabından video paylaşımında bulunan hesaplara hediyeleri gönderilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 16:47 ABONE OL
TBMM'nin 100. yılında video paylaşanlara hediye!

TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaşımında bulunan hesaplara hediyeleri gönderilmeye başlandı.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine, vatandaşların, "#videonuyollacoskuyuyasa" etiketi ile sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımlarda bulunduğu anımsatıldı.

11 BİN 184 HESABA HEDİYE

Bilgilendirmede, Meclis'in açılışının 100. yılı gururunu paylaşan 11 bin 184 hesaba hediye gönderimine başlandığı belirtildi.

Yaş gruplarına göre hikaye kitapları ve zeka oyun setlerinin olduğu hediye paketlerinde, bayrak, akıllı ajanda, su matarası ve TBMM'nin görselinden oluşan yapboz ile Şentop tarafından gönderilen mektup bulunuyor.

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TBMM'nin 100. yılında video paylaşanlara hediye!
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