Bakanlardan ümit veren bayram mesajları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun" notuyla Twitter hesabından video paylaştı. Çavuşoğlu, "Tüm vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akraba topluluklarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

KARAİSMAİLOĞLU: UZAKLARI YAKIN ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, insanların sevdiklerinden uzakta olduğu bu günlerde pek çok şeyi özlediğini belirterek, "Sağlıklı güzel günlere kadar uzakları yakın etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, tüm Türkiye'nin bayramını kutlayarak, herkesin sağlıklı, mutlu, nice bayramlar geçirmesini diledi.

DÖNMEZ: MUTLULUĞU PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, videonun da yer aldığı paylaşımında, "Ne olursa olsun biz hep bir olmaya, mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz. Sevdiklerimizin sağlık ve esenliği bizim en büyük bayramımız. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" değerlendirmesinde bulundu.

PEKCAN: ESKİ GÜNLERİMİZE GERİ DÖNECEĞİZ

Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, her türlü zorluğa sabretmeyi bilen Türk milletinin bayramını kutlayarak, "İnşallah hep birlikte bu salgını (Kovid-19) yenerek, eski günlerimize geri döneceğiz" ifadesini kullandı.

ERBAŞ: 'MÜMİNLER, ANCAK KARDEŞTİR'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayramların insanları aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularını pekiştiren, insanlara inanç ve medeniyet değerlerini hatırlatan ilahi bir armağan olduğunu belirtti. Erbaş, "Bayramlar, Rabb'imizin 'Müminler, ancak kardeştir' ilahi fermanının en açık şekilde toplumun tüm kesimlerinde tezahür ettiği muazzam bir vahdet sahnesidir. aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.