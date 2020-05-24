Büyükşehir Belediyesi’nden 3 dilde bayram konseri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 2 katlı müzik otobüsü, Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 81 ilde geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında Yenişehir, Sur, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinin sokaklarını gezerek vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı müzisyenlerinin Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirdiği şarkılara vatandaşlar evlerinin balkon ile pencerelerine çıkarak yoğun ilgi gösterdi. Müzik otobüsünden yankılanan şarkılara vatandaşlarda eşlik ederek halaylar çekti ve Türk bayrakları salladı. Kimi vatandaşlar da bu keyifli anı kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.

ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ağlarının örüldüğü Ramazan Bayramı'nda çocuklara içinde oyuncak bulunan hediye paketleri dağıttı. Aileler ve çocukları, bu anlamlı hediyelerden dolayı yetkililere teşekkür etti. Oldukça neşeli ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte müzisyenler, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu'nun Ramazan Bayramı mesajını okuyarak vatandaşlara ulaştırdı.