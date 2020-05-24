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Haberler Gündem Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "Ramazan Bayramı" paylaşımı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "" paylaşımı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milletimizin ve İslam aleminin 'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.5.2020 11:54 ABONE OL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Ramazan Bayramı paylaşımı:

Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Dönmez, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" mesajını yayımladı.

Dönmez, videonun da yer aldığı paylaşımında, "Ne olursa olsun biz hep bir olmaya, mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz. Sevdiklerimizin sağlık ve esenliği bizim en büyük bayramımız. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "Ramazan Bayramı" paylaşımı:
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