Evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha evlatlarından ayrı geçirdi

Yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ: "Bizim bayramımız yok, perişanız. Evladımın kokusunu özledim. 6 yıldır hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Oğlum kapım sonuna kadar sana açıktır, gel artık bu hasret bitsin. Güvenlik güçlerimizi nerede görürsen onlara teslim ol. Geri dönenler aileleriyle mutlu, sen de gel, bu bayram bize aynı mutluluğu yaşat. Artık dayanamıyorum. Bayramlarda oğlumla birlikte aile ziyaretlerine giderdik. 6 yıldır dünya bize zindan oldu. Senin gelmeni istiyorum, orası sana göre değil. Sor bakalım bir milletvekilinin çocuğu da orada mıdır? Sizi kandırıp götürdüler. Kürt, Türk dediler ama bizler kardeşiz" dedi.

Bursa'da 8 yıl önce 17 yaşında kaçırılan kızı Şeyma Ceylan Tekin için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, "Bugün bayram ama bana göre en acılı gündür, biz bayram yaşamıyoruz, biz böyle günleri unuttuk. Böyle günler bize daha çok acı veriyor, elimiz kolumuz bağlı, artık bizim evlatlarımızı bize versinler, herkes evine gitsin" dedi. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme devam eden anne Solmaz Övünç: "Bayram geldi, seyran geldi bana ne, Baran oğlum eğer beni duyuyorsan, oğlum gel, zehir oldu bayram bize, baban ve kardeşlerini evde bıraktım. Gel oğlum duy sesimi, yeter artık hasret içimizden çıksın, gözyaşım kurudu oğlum."