Polis Akademisi raporunda salgınla ilgili dikkat çekici tespitler!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın hazırladığı "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" raporunda salgın ile mücadelede devletlerin, kolluk birimlerinin varlığına daha çok ihtiyaç duyduğu ve onlara daha geniş yetkiler verildiği belirtildi. Virüsle mücadele sürecinde ülkelerin güvenlik teşkilatlarına yeni görevler yüklendiğine ve gelecekte olağanüstü durumlarla mücadele için yeni birimlerin kurulabileceğine işaret edildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kolluğun sosyal devlet faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesinde, nitelikli, eğitim düzeyi yüksek ve toplumsal çeşitliliği daha fazla yansıtan personelin sisteme katılımı belirleyici olmuştur. Son 5 yılda üçte birinden fazlası yenilenmiş olan Emniyet Teşkilatının bu süreçte hayati bir rolü olmuştur."

DİJİTAL TOPLUM RİSKİ

Salgının "dijital toplum" olgusunu ortaya çıkaracağı öngörülen raporda, "İnsanlar, teknolojik gelişmeler karşısında mevcut işlerini kaybedecek ve devletler açısından bu durum yeni güvenlik sorunları doğuracaktır" tespiti yer aldı.

HIRSIZLIK AZALDI, SİBER SUÇLAR ARTTI

Dünya genelinde salgın sürecinde evden hırsızlık oranlarında azalma görüldüğü bilgisine yer verilen raporda, aile içi şiddet, tıbbi malzeme kaçakçılığı, sahte tıbbi malzeme üretimi, kötü amaçlı ve fidye yazılımları dahil olmak üzere siber suçlar ve internet uygulamaları temelli uyuşturucu satışının arttığına işaret edildi.

SAVUNMA BÜTÇELERİ SORGULANABİLİR

Raporda, salgın krizinin gelişmiş ülkelerin askeri ve savunma sanayisi harcamalarına yönelik harcamalarının toplumlar nezdinde sorgulanmasına neden olabileceği belirtilirken, "Önümüzdeki süreçte muhtemelen çok sayıda alanda iş gücü ihtiyacı kalmayacak, buna karşılık teknik alanlarda boşluk doğabilecektir. Bu nedenle, muhtemel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir eğitim planlamasının yapılması gerekecektir" görüşü dile getirildi.