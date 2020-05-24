Vefa grupları yıllardır bölge halkına yardım götürüyor

Van'ın Özalp ilçesinde ihtiyaç sahibi insanlara yardım götüren iki vefa destek grup görevlisi PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Yardım ekipleri başta Diyarbakır olmak üzere yıllardır terörden dolayı büyük acılar yaşayan bölge halkına her türlü hizmeti evlerine kadar götürdü.

Son dönemde ise Jandarma, polis, bekçi, belediye zabıtasının da aralarında olduğu yüzlerce vefa destek grubu, evden çıkamayan bölge insanının adeta eli ayağı oldu. Görevliler, başta devletin nakdi yardımları olmak üzere, gıda, giyecek, temizlik malzemeleri, maske ve eldivenleri kapı kapı adrese teslim ederek, tüm dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koydular.

Bölgede, vatandaşın tarlasını süren, bahçesini budayan vefa destek görevlileri, virüs önlemleri nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerine kahvaltı servisi dahi yaptı.

SUR'DA BÜYÜK VEFA

Yaklaşık 5 yıl önce hendek ve el yapımı patlayıcılarla PKK'lı teröristlerin yakıp yıktığı tarihi ilçe Sur'da Vefa Destek Merkezi, büyük bir vefa örneği ortaya koydu. Tüm dünyayı etkisi altına akan Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı son 2 aylık süre içerisinde merkezden ve yerelden sağlanan imkânlar ile ilçede, yardımlar yapıldı. Devlet, Sur'da 14 bin 178 aileye 12 milyon 555 bin TL nakdi sosyal yardım yaptı. Yine vefa destek merkezi, 2 bin 860 gıda kolisi, bin hijyen kolisi, 16 bin 500 porsiyon sıcak yemek dağıttı. Yapılan bu yardımlar, vefa grup üyeleri tarafından yardıma muhtaç ve evinden çıkamayan vatandaşların ayağına götürüldü.

Bölgede gece gündüz demeden çalışan vefa destek gruplar, Diyarbakır, Tunceli, Şırnak, Van, Batman gibi illerde vatandaşların tarlasını sürdü. Grup üyeleri, Ramazan ayı nedeniyle de evlere hem iftarda, ham de sahurda sıcak yemek servisi yaptılar.