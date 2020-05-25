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'nde denetim

'nın 2'nci gününde 'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetim drone ile havadan görüntülendi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.5.2020 09:45 ABONE OL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2'inci gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında bugün, diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığı kontrol etti. Denetim drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un önemli noktaları boş kaldı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
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